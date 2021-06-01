Karabük İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Sözen, yaptığı konuşmada, 16 yıldır aralıksız süren KÖYDES'in, köylerin altyapı sorununun çözümü için planlanmış, Türkiye'nin en önemli ve büyük projesi olduğunu söyledi.

Köylerin altyapı projelerinin desteklenmesi kapsamında kente bu yıl 27 milyon 187 bin 680 lira ödenek geldiğini aktaran Sözen, şöyle konuştu:

"Bu ödeneğin 15 milyon 159 bin 658 lirası ile 16 yol, 3 milyon 502 bin 477 lirası ile de 10 içme suyu projesi programa alınmıştır. 8 milyon 525 bin 545 lira ödenek ise ilimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmak üzere ayrılmıştır. 2021 yılında yol programı çerçevesinde 33,2 kilometre sıcak asfalt yapılması planlanmakta olup, 16,4 kilometre de asfalt bakım çalışması gerçekleştirilecektir. İçme suyu programı kapsamında ise 19 köy ve 6 ünitenin içme suyu depo, isale ve terfi hattı yenileme çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu