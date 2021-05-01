Karabük'e 27 milyon 187 bin 680 lira KÖYDES ödeneği ayrıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 27 milyon 187 bin 680 lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 27 milyon 187 bin 680 lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi kapsamında Karabük'e ayrılan KÖYDES ödeneğinin 223 milyon liraya aştığını belirtti.

KÖYDES projesiyle köylerde altyapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Altınöz, köylerde yaşayan vatandaşların daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtıklarını, 2021 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu