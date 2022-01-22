Karabük, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da, kar yağışının ardından ekipler cadde ve sokaklarda ulaşımın açık kalması için çalışmalarını sürdürürken, yerleşim yerlerinin sakinleri de karlı manzaraları fotoğrafladı, çocuklar kartopu oynadı.

KARABÜK (AA) - Karabük, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da, kar yağışının ardından ekipler cadde ve sokaklarda ulaşımın açık kalması için çalışmalarını sürdürürken, yerleşim yerlerinin sakinleri de karlı manzaraları fotoğrafladı, çocuklar kartopu oynadı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, Safranbolu'ya güzel kar yağdığını belirterek, "Safranbolumuz her mevsim güzel. Herkesi Safranbolu'ya bekliyorum. Vakit Safranbolu vakti." dedi.

Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Düzce'de kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor.

Vali Cevdet Atay, Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu ile D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda görev yapan ekipleri ziyaret etti.

Yarıyıl tatiline giren çocuklar da oluşturdukları pistte kayarak karın keyfini çıkardı.

Düzce Belediyesi ekipleri, kaldırım temizleme ve mahalle aralarında temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da da Kocaali Sahil Plajı karın ardından beyaz örtüyle kaplandı, manzara dronla görüntülendi.

Kocaeli'de kapalı yol bulunmuyor

Kocaeli'de kenti etkisi altına alan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri, tuzlama ve küremenin yanı sıra yol açma çalışması da gerçekleştiriyor. Başkan Tahir Büyükakın, çalışmaları anlık olarak takip ediyor.

Kentte kapalı yol bulunmazken, ekipler yaya üst geçitleri, köprü ve otobüs duraklarını solüsyonla temizliyor.

UlaşımPark ve Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı yolcu otobüsleri de kent merkezleri, ilçeler ve kırsal mahallelerde yolcularını taşıyor.

Zabıta personeli de ihtiyaç sahibi vatandaşların bu soğuk kış gecelerinde sokakta kalmaması için şehri dolaşıyor.

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanları unutmadıklarını belirterek, "Hem hayvanlarımızı besledik hem de donmak üzere olan bir köpeğe müdahale ederek hayata döndürdük. Körfez jandarmamıza teşekkürler." ifadelerini kullandı.