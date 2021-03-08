Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı
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Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

08.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:15
Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Karabük'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Karabük Barosu Kadın Hakları Kurulu tarafından Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu yapıldı.

Karabük'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Karabük Barosu Kadın Hakları Kurulu tarafından Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, ülkemizde kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda istenilen noktada olmadığını söyledi.

Kadının aşağılanması, yok sayılması ve ikinci sınıf insan muamelesi görmesi gibi olgular kültür değerleri içinde asla olmayan, tarihsel kimliğe de asla yakışmayan gelişmeler olduğunu belirten Baro Başkanı Erdoğan, "Zira Türk Milletinin 5000 yıllık tarihsel sürecini incelediğimizde Orta Asya'dan itibaren kadınlarımızın devlet yönetiminde, askerlikte ve sosyal hayatta söz sahibi olduklarını, hatta bazı dönemlerde erkeklerin de önüne geçtiklerini görmekteyiz. Buna ilişkin tarihimizde çok sayıda örnek var. Tarihimiz böyle iken günümüzde kadınlarımızın iş hayatından, sosyal ve siyasal hayattan dışlanması kabul edilemez" dedi.

Kadınları her alanda çok daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, "Baro yönetimi olarak Kadın Hakları Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Karabük'te ve ülkemizin her yanında kadınlarımıza yönelen şiddet olaylarını, haksızlıkları, hukuksuzlukları yakın takibe alacağız ve yetişebildiğimiz her yerde bu bunların karşısına çıkarak müdahil olacağız" diye konuştu.

Karabük Barosu Kadın Hakları Kurulu adına konuşma yapan Av. Harika Kavsa ise kurul olarak cumhuriyet devrimleri ve kadın mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından kayba neden olacak her türlü zihniyetin, söylemin ve girişimin karşısında olacaklarını aktararak şu ifadelere yer verdi: "Kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın özgürlüğün, demokrasinin sağlandığı bir Türkiye ve dünya için kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimleri ve laik cumhuriyetimize bağlılıkla mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz." - KARABÜK

Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı
Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı
Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı
Karabük Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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