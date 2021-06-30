Karabağlar'da yeni çöp konteynerlerin dağıtımı sürüyor
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Karabağlar'da yeni çöp konteynerlerin dağıtımı sürüyor

Karabağlar'da yeni çöp konteynerlerin dağıtımı sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, modern çöp toplama sistemine uygun yeni 3 tonluk konteynerleri, ilçenin cadde ve bulvarlarına yerleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 200 yeni konteyner daha satın alındı. Bunlar belirlenen program doğrultusunda Sırrı Atalay, Halide Edip Adıvar, Erdal Yaklav, Mevlana gibi caddelerin yanı sıra, Dostluk, İhsan Alyanak bulvarlarıyla çok sayıda caddedeki uygun yerlere konuluyor.

3 ton kapasiteli yeni nesil konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün "ÇAÇA" adı verilen çok amaçlı çöp araçlarıyla boşaltılıyor.ÇAÇA'larda sadece şoför ve 1 işçi çalışıyor. Böylece işçilikten tasarruf sağlanmış oluyor. Hidrolik kol aracılığıyla kaldırılan yeni nesil konteynerlerdeki çöpler, doğrudan aracın içine dökülüyor. Daha sonra yine hidrolik kol aracılığıyla bulvar ve ana caddedeki yerlerine yerleştiriliyor.

Zamandan tasarruf, çevreye katkı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin uygun olan her noktasında klasik konteynerlerin yerini 3 tonluk modernlerinin aldığını vurgulayarak, "Kentimizin, ÇAÇA'ların rahat manevra yapabileceği her noktasına yeni konteynerler yerleştiriyoruz. Böylece çöp toplamada zaman ve emekten kazandığımız gibi, çevre temizliğine de katkı sağlanıyor " dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin satın aldığı ÇAÇA ve yeni konteynerlerin maliyetinin yaklaşık 6 milyon lirayı bulduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği her kuruşu yerinde kullanarak, Karabağlar'a hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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