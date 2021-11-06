Karabağ Zaferinin 1. yıl dönümü Aliağa'da kutlandı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferinin 1'inci yılı, İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir okulda düzenlenen törenle kutlandı.

Kardeş ülke Azerbaycan, 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ topraklarını 44 gün süren savaşın ardından geri almıştı. Karabağ Zaferinin 1'inci yılı nedeniyle de, Aliağa ilçesindeki Alp Oğuz Anadolu Lisesinde kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Okul Müdürü Ali Gürlek açılış konuşması yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Azerbaycan Asker Aileleri Cemiyeti Türkiye Başkanı Roza Alikızı Ay, Alp Oğuz Anadolu Lisesi Fethi Sekin Konferans Salonu'nda okul öğrencilerine "Dünden Bugüne Karabağ" hakkında bilgi verdi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Roza Alikızı Ay, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası'nda yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır. Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katletti, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da ne savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Bin aile göç etmek zorunda kaldı" diyerek Karabağ zaferi ile büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarını içeren bir görsel sunumla sona erdi. - İZMİR