Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız
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Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız

30.10.2020 07:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 07:39
Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız

Azerbaycan ordusu cephedeki ilerleyişini sürdürmeye devam ederken, Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Arkadi Karapetyan, itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Savaşın artık Şuşa kalelerinde yaşandığını aktaran Karapetyan, "Yardımsız kalmışız" dedi.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Azerbaycan ordusu çatışmaların ilk gününde bugüne kadar Ermenistan ordusu karşısında üstün bir başarı gösterirken, Erivan yönetim 3 kez ateşkes istedi. Yapılan ateşkesler Ermenistan tarafından ihlal edilirken, Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini vuran Ermenilere cephede yanıt verdi.

"ŞUŞA'YI KONTROL EDEN KARABAĞ'I KONTROL EDER"

Şimdiye kadar yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'a ilerleyişini sürdürüyor. Geçen gün Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı almaya yakın olduğunu belirterek "Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşa'nın kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşa'ya birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ'ın) da sahibidir" demişti.

"YARDIMSIZ KALMIŞIZ"

Harutyunyan'ın ardından bir açıklamada Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Arkadi Karapetyan'dan geldi. Karapetyan'ın açıklamaları itiraf niteliğinde değerlendirdi. Azerbaycan'ın Şuşa'ya yaklaştığını aktaran Karapetyan, "Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor...yardımsız kalmışız" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA GÖNÜLLÜ TEŞVİK ETMEK İÇİN OLABİLİR"

Öte yandan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov bu açıklamaların taktik olarak yapılmış olabileceğine değindi. Aşirov, "Karabağ'daki yöneticilerin 'Şuşa düşüyor' çağrıları Ermenistan'dan daha fazla gönüllü teşvik etmek için de olabilir. Bugün yarın Şuşa'nın alınacağını beklemek doğru değil." dedi.

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