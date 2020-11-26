Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov

26.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:47

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla Demir Grup Sivasspor karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Maçın ardından Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov basın toplantısı düzenledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili 'savaş gemisi' hamlesi
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili "savaş gemisi" hamlesi
Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov
Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov
Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov
Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

İlgili Haberler

Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: 'Artık göçmen değiliz'
- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: "Artık göçmen değiliz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Şevval Sam Enes Batur Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Ozan Tufan Metin Oktay Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Karabağ Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 23:47:57. #1.15#
title