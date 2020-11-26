Karabağ - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Gurban Gurbanov
26.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:47
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla Demir Grup Sivasspor karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Maçın ardından Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan