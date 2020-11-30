Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi
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Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi

30.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:19
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi

Karabağ savaşında yaşananları anlatan Ermeni savaşçı, "Azerbaycan askerlerinin gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik" dedi.

Fransa'dan Karabağ'a savaşmaya giden bir Ermeni savaşçı, Erivan Today kanalında, çatışmalarda yaşadıklarını anlattı.

"SİPERLERİN ÖNÜNE PATATES CİPSİ DÖKTÜK"

Azerbaycan askerlerinin genelde gece ve sisli havalarda baskın düzenlediğini belirten Ermeni savaşçı, "Ne zaman geldiklerini bilmek için siperlerin önüne patates cipsi döktük. Onların gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik" dedi.

"KAÇMASAYDIK KESİNLİKLE ÖLECEKTİK"

Ermenistan askerlerinin savaşmaktan kaçtığına yönelik eleştirilere tepki gösteren Ermeni savaşçı, "1500 kişilik Ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar, bizi eleştiriyorlar. Evet kaçıyorduk, zira kaçmasaydık kesinlikle ölecektik" ifadelerini kullandı.

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"ERMENİLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Şuşa'da yaşanılan çatışmalardan da bahseden Ermeni savaşçı "Onları yolda bekledik ancak bir baktık ki aramızdalar. Korkunç bir savaştı. Karabağ'ı kurtarmak için tekrar savaşacağımızı söylüyorlar. Bu çatışmaları gören asker veya subaylar Karabağ'da bir daha savaşmak istemiyor" şeklinde konuştu.

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