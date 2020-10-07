Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz

07.10.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:11

Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik harekatı aralıksız devam ederken, ele geçen bir köyde yaşlı bir Ermeni kadınla Azerbaycan askeri arasında yaşanan diyalog, operasyonun ne kadar haklı gerekçeyle yapıldığını ortaya koydu. Yaşlı kadın, kendisine sağlığını ve durumunu soran Azerbaycan askerine, "Evinize hoş geldiniz" dedi.

Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusu tarafından alınmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından 1 kent, 1 kasaba ve 26 köy düzenlenen harekatla Azerbaycan'a kavuştu. Bu sabah saatlerinde Şükürbeyli köyünde de Azerbaycan bayrağı dalgalandı.

HAREKATIN HAKLILIĞINI GÖSTEREN DİYALOG

Habertürk TV Dış Politika Koordinatorü Çetiner Çetin'in haberine göre, Ermenilerden geri alınan topraklarda yaşlı Ermeni bir kadın ile Azerbaycan askeri arasında yaşanan diyalog, gerçekleşen harekatın haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Azerbaycan televizyonunda da yayınlanan görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin Ermeni güçlerinden alınan bir köye girdiği kameraya yansıdı.

YAŞLI KADINA SAĞLIĞINI SORDU

Görüntüde, yaşlı Ermeni kadınla Azerbaycan askeri arasında gelişen diyalogda yer aldı. Evinin kapısında bekleyen kadın, "Askerler" dedi. Azerbaycan askeri bunun üzerine, "Biz Azerbaycan askerleriyiz. Sağlığın yerinde mi? Köyde kimse kaldı mı?" diye yaşlı kadının halini durumunu sordu.

ERMENİ KADIN: "EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ

Ermeni kadın bunun üzerine, "Ben varım bir kaç ev daha var" dedi. Askerler sorularına, "Ne iş yapıyorsun ailen nerede? diye devam etti. Ermeni kadın, "Ailem Ermenistan da... Ben burada satıcıyım küçük bir dükkanım var. Yalnızım" dedi. Azerbaycan askerlerinin, "Biz buradayız" sözüne ise yaşlı Ermeni kadın, "Evinize hoş geldiniz" diyerek nokta koydu.

Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz
Haber Yorumları (9)
IOANNHS-07: YALAN YALAN Propaganda
Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
KUDE: Bu bizim ahmet abe degilmi la
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
HEP AYNI SENARYOLAR: GERÇEKTEN BUNA İNANAN var mı Kadının bahçesinde gizli kamera varmş tesadüfee bak :)
Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Türkan Şoray Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Samatta Gökhan Töre Caner Erkin Steven Gerrard Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:02:25. #1.14#
title