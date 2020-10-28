Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu

Karabağ'da insani amaçlı olarak yapılan ateşkesi bozmaya devam eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın intikamı acı oldu. Aliyev'in intikam yemini sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde çok sayıda Ermenistan askerinin öldürüldüğü görülüyor.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İnsani amaçlı ateşkesi bozup sivillere saldıran Ermenistan'a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi. SİHA ile vurulan hedeflerde çok sayıda Ermeni askerin de etkisiz hale getirildiği görüldü.

ALİYEV, BERDE SALDIRISI İÇİN DE İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." paylaşımında bulundu.

BERDE SALDIRISINDA 21 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusu sivil yerleşim alanlarına saldırmaya devam ediyor. Bugün yapılan misket bombalı saldırıda Azerbaycan'ın Berde kenti vuruldu. Saldırıda 21 kişi yaşamını yitirirken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

AZERBAYCAN TOPLAM 177 YERLEŞİM YERİNİ İŞGALDEN KURTARDI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.