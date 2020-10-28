Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu
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Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu

28.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:20

Karabağ'da insani amaçlı olarak yapılan ateşkesi bozmaya devam eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın intikamı acı oldu. Aliyev'in intikam yemini sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde çok sayıda Ermenistan askerinin öldürüldüğü görülüyor.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İnsani amaçlı ateşkesi bozup sivillere saldıran Ermenistan'a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi. SİHA ile vurulan hedeflerde çok sayıda Ermeni askerin de etkisiz hale getirildiği görüldü.

Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı

ALİYEV, BERDE SALDIRISI İÇİN DE İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." paylaşımında bulundu.

Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı

BERDE SALDIRISINDA 21 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusu sivil yerleşim alanlarına saldırmaya devam ediyor. Bugün yapılan misket bombalı saldırıda Azerbaycan'ın Berde kenti vuruldu. Saldırıda 21 kişi yaşamını yitirirken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı

AZERBAYCAN TOPLAM 177 YERLEŞİM YERİNİ İŞGALDEN KURTARDI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu

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