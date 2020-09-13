Karaali Caddesinde yenileme çalışması
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Karaali Caddesinde yenileme çalışması

Adıyaman Üniversitesi önünde gerçekleştirilen ve kısa bir süre önce yapımı tamamlanan köprülü kavşak inşaatı süresince yoğun bir şekilde kullanılan Karaali Caddesinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Karaali Caddesinde yenileme çalışması
13.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:50

Adıyaman Üniversitesi önünde gerçekleştirilen ve kısa bir süre önce yapımı tamamlanan köprülü kavşak inşaatı süresince yoğun bir şekilde kullanılan Karaali Caddesinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, köprülü kavşak inşaatından dolayı yoğun bir şekilde kullanıldığı için yıpranan Karaali Caddesindeki çalışmaları değerlendirerek, "Cadde ve sokakların asfaltlama çalışmalarına belirlenen plan dahilinde devam ediyoruz. Bu çerçeve ekiplerimiz bugün Karaali Caddesinde. İlimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu vesileyle sıcak yaz mevsimi boyunca gayretle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yolun kısa süre içerisinde tamamlanarak yeniden trafiğe açılacağını da belirten Başkan Kılınç, "Yağışlar etkisini göstermeye başlayana kadar asfalt çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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