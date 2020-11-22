Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

22.11.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 08:37
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı ve Kahramankazan-Havalimanı istikametlerindeki katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-İzmit yolunun muhtelif kesimlerinde 4 değişken mesaj işaretinin montajlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı 22-23 Kasım'da 20.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Ünye-Ordu yolunun 0-14. kilometrelerindeki hasarlı köprülerin derz tamir çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde Tarsus Şehir Hastanesi mevkisinde yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerindeki (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-14 ve Göle-Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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