Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyol her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri ile Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Şekerpınar mevkisi) enerji iletim hattı çalışmaları sebebiyle Pozantı-Niğde istikameti 10'ar dakika aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresindeki Çeştepe Köprüsü'nün yaya korkuluğunu yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında İstanbul-İzmit Devlet yolunun 15-16. kilometrelerinde gerçekleştirilen Tavşanlı Kavşağı D-100 katılım kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı