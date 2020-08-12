Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Manisa-İzmir yolu, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafındaki yolunda (eski Manisa yolu) yürütülen heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma tünel içinden izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan dolayısıyla 0-40. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu mevkide sürücüler Gülnar-Mut yoluna yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 0-5. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme (şev temizliği) çalışmaları nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki (Gölcük Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 42-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kars-Selim ayrımı-Kötek yolunun 13-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA