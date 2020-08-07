Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Edirne yönünde 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-10. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Selçuk-Aydın yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elmadağ-Kırıkkale ayrımı-Kalecik yolunun 1-9. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 42-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Tavşanlı yolunun 10. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 10 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde Keşap ve Geçilmez tünellerinde ulaşım tek şeritten kontrollü, Uluburun ile Arıdurak tünellerinde ise servis yolundan gerçekleştirilecek.

Sivas-Ulaş-Gürün yolunun 48-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA