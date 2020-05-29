Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çankırı yolunun 41. kilometresindeki heyelan nedeniyle 37-41. kilometrelerde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohma Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışması nedeniyle tek şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA