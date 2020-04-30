Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün 24 saat esasına göre, 4 Mayıs'tan itibaren de 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde, araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı her iki yönde diğer şeritlerden sağlanıyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla sağ şerit İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12. kilometrelerinde yapım ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 19-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi, Liman Kavşağı ve Tanjant bağlantısı arası) drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Erciş-Patnos yolunun 1-8. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA