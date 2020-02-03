Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

03.02.2020 08:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7, İskilip-Çorum yolunun 16-24, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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