Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7, İskilip-Çorum yolunun 16-24, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.