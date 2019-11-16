Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 33-35. kilometrelerindeki Çandır Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Kavaklı kesiminde köprü onarım çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerindeki Kemerkaya şehir geçişinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.