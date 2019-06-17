Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılarak araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 13. kilometresinde Doğançay Kavşak Kolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İzmit-Kandıra yolunun Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerinde, Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerinde, Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerinde ve Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tavşanlı-Emet yolunun 0-3. kilometreleri TCDD hemzemin geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.