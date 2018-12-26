Kara Saplanan Aracında Rahatsızlanan Sürücü, Paletli Kar Ambulansı ile Kurtarıldı

ÇORUM'da kara saplanan aracında rahatsızlanan Osman Aydın, paletli kar ambulansıyla bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Çorum-Samsun karayolu Kaymakçı mevkiinde aracının kara saplanması sonucu mahsur kalan Osman Aydın, bir süre sonra rahatsızlandı. Aydın, cep telefonu ile sağlık ekiplerinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye paletli kar ambulansı sevk etti. Ekipler, Aydın'ı alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Aydın, tedaviye alındı.

520 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI

Bu arada, yağışın etkili olduğu kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İl genelinde 520 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan bir ağaç, devrildiği park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu. Kentte, belediye ekiplerinin kar küreme çalışması aralıksız sürüyor. - Çorum

Kaynak: DHA