Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da ilk duruşması görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da ilk duruşması görüldü

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da ilk duruşması görüldü
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Türkiye ve ABD tarafından aranan, kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da gerçekleşen ilk duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı verirken, Korkmaz'ın yakalandığı Vels'de davanın görüleceğine hükmetti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan, kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da gerçekleşen ilk duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı verirken, Korkmaz'ın yakalandığı Vels'de davanın görüleceğine hükmetti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'a ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ceyhun, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasının yapıldığı bilgisi doğrudur. Mahkemenin görevsizlik kararı verdiği, davanın, Korkmaz'ın yakalandığı bölgedeki Vels Mahkemesinde görüleceği bilgisi de doğrudur." ifadelerini kullandı.

Korkmaz'ın bir sonraki duruşmasının 14 gün sonra yapılacağı bilgisini paylaşan Ceyhun, Korkmaz'a ilişkin basında yer alan haberlere de değinerek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği bilgisi de kendisinin avukatı tarafından bize teyit edilen bir bilgi." şeklinde konuştu.

Öte yandan Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi Basın Birimi Müdür Yardımcısı Christina Salzborn, AA muhabirinin sorusuna verdiği cevapta, bugünkü duruşmada sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını ancak kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu, sınır dışı edilip edilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Salzborn "Şahıs (Sezgin Baran Korkmaz) bugünkü karara ilişkin henüz itirazda bulunmadı. Sınır dışı edilmesine ilişkin karar ne zaman alınır, onu şu an için söyleyemiyorum ancak tecrübeler doğrultusunda talepte bulunan ülkelerden ek belgeler istenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Güvenlik Kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Savaş Nemli'den ilk açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu
Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Savaş Nemli'den ilk açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu
İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası
İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Hülya Avşar Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da ilk duruşması görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:51:26. #1.15#

title