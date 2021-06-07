Kara mantar hastalığında risk grubu açıklandı! En çok şeker hastalarını etkiliyor
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Kara mantar hastalığında risk grubu açıklandı! En çok şeker hastalarını etkiliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Hindistan'da çok sayıda kişinin ölmesine neden olan kara mantar hastalığında risk grubu altındaki kişiler açıklandı. Özellikle şeker hastalığı bulunan kişilerin ciddi risk altında olduğu belirtildi.

Hindistan'da kara mantar kabusu devam ediyor. Koronavirüsü atlatan kişilerde görüldüğü belirtilen kara mantarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle yeni hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini bildirdi. Hastalığın en çok etkilediği risk grubu hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

ŞEKER HASTALARI RİSK GRUBUNDA

Hindistan'da on binlerce hastada görülen hastalık, şimdiden çevre ülkelere yayılırken, uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre hastalığın, koronavirüs tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Doktorlar, özellikle diyabet hastalarının risk grubunda olduğunu söyledi.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE BAĞLANTILI

Manchester Üniversitesi'nden Dr. David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.

Kara mantar hastalığında risk grubu açıklandı! En çok şeker hastalarını etkiliyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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