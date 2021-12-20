Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi - Haberler
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Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi
AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'daki Murat Dağı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe kavuştu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'daki Murat Dağı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Gediz ilçesindeki dağda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Beyaza bürünen bölge, dronla havadan da görüntülendi.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Murat Dağı dronla görüntülendi

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AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri

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