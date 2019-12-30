Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:16

Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kurak geçen bir sezonun ardından yağan kar üreticileri mutlu ederken, karın keyfini ise çocuklar çıkardı.



Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa'nın Selendi ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yeni yıla saatler kala kar yağışının başladığı Selendi'nin yüksek kesimlerindeki Rahmanlar, Karakozan, Çıkrıkcı, Pınarlar, Terziler, Tepeeynihan, Tavak, Omurlar ve Yağcı mahalleleri ile dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar ve öğrenciler de yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlköğretim kurumunda öğrenciler yılın ilk kar yağışı ile birlikte kartopu oynamanın mutluluğunu yaşarken onlara okul idarecileri ve öğretmenler de eşlik etti. Kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarını da düşünen öğrenciler okul bahçesine bıraktıkları yiyeceklerle yemek bulmakta zorlanan kedilerin imdadına yetişti. - MANİSA

Kaynak: İHA