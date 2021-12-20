Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Kar yağışı Kaldırımda yürüyen vatandaşlar Mevsimin ilk karının yağmaya başladığını anlatan vatandaşlardan Hasret Erim'in konuşması Vatandaşlardan Ali Balcı'nın konuşması Sıla Deniz Gökalp'in konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
MUŞ (AA) - Kar yağışı
Kaldırımda yürüyen vatandaşlar
Mevsimin ilk karının yağmaya başladığını anlatan vatandaşlardan Hasret Erim'in konuşması
Vatandaşlardan Ali Balcı'nın konuşması
Sıla Deniz Gökalp'in konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.