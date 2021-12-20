Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler
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Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Kar yağışı Kaldırımda yürüyen vatandaşlar Mevsimin ilk karının yağmaya başladığını anlatan vatandaşlardan Hasret Erim'in konuşması Vatandaşlardan Ali Balcı'nın konuşması Sıla Deniz Gökalp'in konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

MUŞ (AA) - Kar yağışı

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

Mevsimin ilk karının yağmaya başladığını anlatan vatandaşlardan Hasret Erim'in konuşması

Vatandaşlardan Ali Balcı'nın konuşması

Sıla Deniz Gökalp'in konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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