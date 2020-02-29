Kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Haberler » Güncel » Kar yağışı ulaşımı etkiliyor - Haber

Kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

29.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:45
Kar yağışı ulaşımı etkiliyor

'nın ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç ile 'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Kocayayla mevkisinde hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler