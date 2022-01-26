KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM VE D-100'DE PARK EDİLEN ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR - Haberler
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KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM VE D-100'DE PARK EDİLEN ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM VE D-100'DE PARK EDİLEN ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

İSTANBUL'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

İSTANBUL'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Haber

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