Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı - Haberler
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Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı

Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte seyreden sürücülere, polis ekipleri tarafından simit ve çay ikram edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte seyreden sürücülere, polis ekipleri tarafından simit ve çay ikram edildi.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçe girişinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatırken, İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatı ile polis ekipleri tarafından sürücülere simit ve çay ikramında bulunuluyor.

Bursa istikametine doğru seyir halinde olan ve ekiplerin çay ikramı ile uygulama noktasında bir süre dinlenen Galip Oğuz Demir, yorgun olduklarını çay ikramının kendilerine iyi geldiğini aktardı.

Demir, "Emniyet teşkilatımıza tüm emekleri için teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatinde çok yardımcı oluyorlar. Eksik olmasınlar." dedi.

Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı

Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı

Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı

Kar yağışı nedeni ile yavaş ilerleyen trafikte sürücülere çay ve simit ikramı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

İnegöl, Bursa, Polis, kar, Güncel, Haber

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