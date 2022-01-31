Kar yağışı eğlenceye dönüştü

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesindeki esnafların öncülüğünde vatandaşlar, kendi imkanları ile oluşturdukları 500 metre uzunluğundaki kayma alanında kar yağışının keyfini çıkarttı.

Kumru ilçesinde esnaflar, vatandaşların da katılımı ile Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 500 metrelik kayma alanı oluşturdu. Trafiğe kapalı bir alanda bu yıl ikincisi düzenlenen kar kayak eğlencesine yoğun katılım olurken, etkinliğe yardımcı olan esnaflar tarafından katılımcılara yiyecek ve çay ikram edildi. Festival havasında geçen etkinlikte katılımcılar, kar üzerine yaktıkları ateşte balık da pişirdi.

Eğlencede yaklaşık 50 kişinin tek seferde kızak ve poşetler yardımıyla birbirilerinden destek alarak kayması renkli görüntülere sahne olurken, sonrasında ise katılımcılar kızak ve poşetler yardımıyla teker teker kaydı. Etkinlik, gün boyu devam etti.

İlçede esnaf olan Mustafa Bilü, bu eğlenceye geçen yıl başladıklarını ifade ederek, "Bu yıl ikincisini düzenledik, katılım oldukça fazla oldu. Burada mesafemiz 500 metre civarında, bunu ilerleyen zamanlarda farklı yerlerde ve yaylalarda planlayıp, daha büyük bir etkinlik haline getirebiliriz" dedi. - ORDU