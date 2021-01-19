Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, yağan kar ile birlikte 15 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.

ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, yağan kar ile birlikte 15 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.

Çanakkale'de geçen hafta başlayan kar yağışı kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su miktarını artırdı. Yağışların beklenen seviyede olmadığı Çanakkale'de içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak Atikhisar Barajı'nda su seviyesi 12 milyon metreküpe kadar düştü. 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Çanakkale Belediyesi, su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi.

Geçen Cuma günü Çanakkale'ye düşen mevsimin ilk karı ise yüzleri güldürdü. Yüksek kesimlere yağan karların erimeye başlamasıyla baraja, su akışı başladı. Su miktarı 15 milyon 777 bin metreküpe kadar yükseldi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 22'den yüzde 30'a ulaştı.YENİ YAĞIŞLAR BEKLENİYORÇanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte barajdaki su miktarının arttığına dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde yeni yağışlar beklendiğini hatırlatan Mutluay, "Barajımızın bu sayede dolmasını hedefliyoruz. Atikhisar Barajı, yalnızca kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamıyor; aynı zamanda 26 bin dekar tarım arazisinin de sulaması yapılıyor. Kent için ekonomik değeri olan bir su kaynağına sahibiz. Şu an havzada karlar mevcut. Bu karların erimesiyle birlikte akış devam edecek. Doluluk oranı giderek artacaktır. Nisan ayına kadar bir zamanımız var. Bu süre içerisinde gelen yağışlarla birlikte barajın dolmasını hedefliyoruz. Mutlaka ihtiyacımız olan suyun önemli bir miktarı karşılanacaktır. En değerli su 'tasarruf edilen sudur.' Su ile ilgili alınan tasarruf önlemlerine vatandaşlarımızın uymaya devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde bu tip kurak periyotları sıkça yaşayacağız. Bu nedenle suyumuzu tasarruflu kullanmaya devam edelim" diye konuştu.SUDAN TASARRUF YAPILMASI İSTENİYOR

Son yağışlarla birlikte artan su miktarına rağmen Çanakkale'de tasarruf kararlarına uymaya devam edileceği bildirildi. Çanakkale Belediyesi Encümeni'nin, geçen aralık ayında aldığı tasarruf kararlarını hatırlatan Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, "Şehir şebeke suyu kullanılarak, hortumla araba yıkanmayacak. Konut ve iş yeri önleri ile halı, kilim yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanacak. Yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilecek. Oto yıkama, halı yıkama hamam, wc gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirildi. Yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atık su bedeli alınması kararlaştırıldı. Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN