Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler
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Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, ilçeye bağlı Yüylük köyü yolunda incelemlerde bulndu.

11.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:54
Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

'nın ilçe protokolü, ilçeye bağlı Yüylük köyü yolunda incelemlerde bulndu.


Yaklaşık 60 santim kar yüzünden kapanan Dumlupınar ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan Yüylük köy yolunun tamamen açıldığını belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, "Açılan köy yollarımızı Belediye Başkanı ve kurum amirleri ile birlikte inceledik. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olmasından dolayı buzlanmaya karşı alınacak tetbirleri hemen uygulamaya koyduk. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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