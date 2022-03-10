ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Kar tatili haberi geldi: Okuldaki yüzlerce öğrenci halay çekti, kartopu oynadı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar tatilini duyan yüzlerce öğrenci, bir anda bahçeye inerek müzik eşliğinde halay çekerken, kimi öğrenciler kartopu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar fırtınası İstanbul sınırında bulunan Tekirdağ'ın ilçelerini de vurdu. Kar yağışının etkili olmasıyla eğitime ara verilen Çerkezköy ilçesinde okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e o sırada İlçe Kaymakamından bir telefon geldi. Telefondaki kar haberini duyan öğrenciler sevinç çığlıklarına boğuldu. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O sırada sevince boğulan öğrenciler bir anda okul bahçesine akın etti. Beyaz karlarla kaplanan okul bahçesine inen kimi öğrenciler müzik eşliğinde halay çekerken, kimi öğrenciler kartopu oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'te zaman zaman öğrencilerle kartopu oynadı.