Kar taneleri Kuşadası'nda yüzme öğrenecek

16.10.2019 14:54

Kuşadası'nın Romanya'daki kardeş şehri Sinaia'dan 15 lise öğrencisi ve 6 öğretmen "Kar Tanesi ile Deniz Yıldızı Buluşuyor" projesi kapsamında Kuşadası'na geldi.



Kış ve kayak turizmi ile tanınan Sinaia kentinden gelen öğrenciler Kuşadası'nda yüzme öğrenirken Ocak ayında Sinaia'ya gidecek olan Kuşadalı öğrenciler ise kayak yapmayı öğrenecek.



Kuşadası ile Romanya'daki kardeş şehri Sinaia arasında yürütülen "Kar Tanesi Deniz Yıldızı ile Buluşuyor" isimli öğrenci değişim programı kapsamında Sinaia'dan 15 öğrenci ve 6 öğretmen Kuşadası'na konuk oldu. Kuşadası'ndan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen değişim programı ile Kuşadası'na gelen öğrenciler, 1 hafta boyunca Kuşadalı öğrencilerin evlerinde ağırlanacak.



Kültürel etkileşimi ve karşılıklı diyalogu güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında Kuşadası'na gelen Sinaialı öğrenci ve öğretmenler, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı ve Kardeş Şehirler Koordinatörü Ayşe Şerifoğlu tarafından karşılanan öğrenciler ziyarette, Kuşadası'nda bulunmaktan ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Özellikle Kuşadası mutfağını ve yemeklerini çok beğendiklerine dikkat çeken Sinaialı öğrenciler, denizle tanışma ve yüzme öğrenme şansı yakalayabildikleri için büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler.



Ziyarette konuşan Başkan Vekili Funda Şenol ise Sinaia'dan gelen gençleri ağırlamanın kendileri açısından mutluluk verici olduğunu belirterek kardeş şehir ilişkilerinde gençlere ve eğitime yönelik projeler üretmenin önemine dikkat çekti. Şenol "Kar Tanesi Deniz Yıldızı ile Buluşuyor projesi ile öğrenciler birbirlerinin kültürlerini yakından ve birebir görme, tecrübe etme şansı bulacaklar. Bu da dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirecektir" dedi.



Efes, Meryemana, Şirince, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Oleatrium Zeytin ve Zeytin Yağı Müzesi gibi Kuşadası ve çevresinin tarihi ve doğal zenginlikleri ile tanınan mekanlarını görme şansı yakalayacak olan Romanyalı öğrenciler, bir yandan da deniz aktiviteleri ile ünlü Kuşadası'nda yüzme öğrenecek. Ocak ayında kar ve kayak aktiviteleri ile ünlü Sinaia'yı ziyaret edecek olan 15 Kuşadalı öğrenci ise burada kayak yapmayı öğrenecek. - AYDIN

Kaynak: İHA