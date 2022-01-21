Kar öncesi şehir kara bulutlara teslim oldu Kar yağışı beklenen Balıkesir'de kar öncesi kara bulutları şehri kapladı.

BALIKESİR (İHA) - Kar öncesi şehir kara bulutlara teslim oldu

BALIKESİR - Kar yağışı beklenen Balıkesir'de kar öncesi kara bulutları şehri kapladı.

Öğleden sonra yağmur yağışıyla etkili olan şehrin merkezi ara ara devam ederken yağış sonrasında şehir kara bulutlara teslim oldu. Kuzeyden gelen yağışın ardından kara bulutlardan nasibini alan Balıkesir yerini kara bırakması bekleniyor. Kara bulutları gören vatandaşlar ise ellerine aldıkları telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.