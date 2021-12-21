Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

KONYA'nın Ahırlı ilçesi Sülek yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

Ahırlı ilçesi Sülek yaylasındaki bağ evine giden Mehmet Ali Şen (21), Oğuzhan Boz (20) ve Sinan Kara (21), pazar günü aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. 3 arkadaş, saat 14.00 sıralarında ihbarda bulundu. Bunun üzerine Ahırlı Belediyesi ile jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ancak, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ekipler yaylaya ulaşamadı. Ekipler, dün saat 11.00 sıralarında AFAD'dan yardım istedi. 3 arama kurtarma teknisyeni, 1 arama kurtarma aracı ve 1 adet 8X8 paletli amfibik aracıyla yaylaya giderek mahsur kalan 3 kişi kurtardı.