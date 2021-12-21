Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ahırlı ilçesi Sülek yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

KONYA'nın Ahırlı ilçesi Sülek yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

Ahırlı ilçesi Sülek yaylasındaki bağ evine giden Mehmet Ali Şen (21), Oğuzhan Boz (20) ve Sinan Kara (21), pazar günü aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. 3 arkadaş, saat 14.00 sıralarında ihbarda bulundu. Bunun üzerine Ahırlı Belediyesi ile jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ancak, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ekipler yaylaya ulaşamadı. Ekipler, dün saat 11.00 sıralarında AFAD'dan yardım istedi. 3 arama kurtarma teknisyeni, 1 arama kurtarma aracı ve 1 adet 8X8 paletli amfibik aracıyla yaylaya giderek mahsur kalan 3 kişi kurtardı.


Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title