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Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Sağlık

Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti Ekipler 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaştı Zonguldak'ta safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan 60 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti.

Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Ekipler 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan 60 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Üç saat süren karla mücadelenin ardından hasta hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye Kdz Ereğli ilçesinde yaşandı. Safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Hakibar Kırış'ın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine 22: 00 sıralarında yola koyulan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan açılan köy yolu diğer yandan aşırı yağan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen hasta Kdz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

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