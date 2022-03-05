Kar nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolu tır geçişine açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolunda tır geçişine izin verilmeye başlandı.
ARDAHAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolunda tır geçişine izin verilmeye başlandı.
İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşularının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dünden bu yana tırların geçişine kapatılan Ardahan-Posof kara yolu, ekiplerin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.
Öte yandan, güzergahı kullanacak sürücülerin tedbirli olması istendi.
Ardahan-Posof kara yolu, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Sınır Kapısı'na geçiş sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.
AA / Günay Nuh - Güncel