Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji - kar ne zaman yağacak? 2021 kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika kar ne zaman yağacak açıklaması ardından hava durumu tahminlerini yayınladı. Salı günü başlayan şiddetli ve sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına altına aldı. Peki, 2021 kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? Vatandaşların gözü Meteoroloji'den gelecek açıklamada. Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve şiddetli yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Yağışların bugün de aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da kar yağışı için ise yarını işaret ediyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla sıcaklıkların da gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

YARINDAN İTİBAREN SİBİRYA SOĞUKLARI BAŞLIYOR

Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul'a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

KAR CUMA GÜNÜ İSTANBUL'U ETKİLEMEYE BAŞLAYACAK

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

HAVA DURUMU NASIL 13 OCAK 2021

İSTANBUL 7°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE23°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR14°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı