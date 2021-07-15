Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
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Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kar maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi.

Adana'da kar maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 5 Temmuz saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli bir kişi, kasaya doğru yöneldi. Montunun koluna gizlediği kılıcı çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.'yi (20) tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi.

KASADAKİ PARA ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Yusuf D. ise kasadaki 900 TL'yi şüpheliye verdi. Kasanın üzerindeki tezgahtan çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli, akaryakıt istasyonundan kaçtı. Soygun anları, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kasiyer Yusuf D.'nin durumu bildirmesi üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 4 çocuk babası Fatih A. (31) olduğunu belirledi.

SOYGUNU BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Adresi tespit edilen Fatih A., Hürriyet Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi.


Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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