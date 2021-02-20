Kar kaplanlarının zorlu mücadelesi sürüyor
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Kar kaplanlarının zorlu mücadelesi sürüyor

20.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:11
Kar kaplanlarının zorlu mücadelesi sürüyor

Kar kaplanlarının zorlu mücadelesi sürüyor?MUŞ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında temizleme çalışmasını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kar kaplanlarının zorlu mücadelesi sürüyor

?MUŞ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında temizleme çalışmasını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar kalınlığının insan boyunu aştığı bölgelerde ekipler, kar ve tipiye rağmen hummalı bir şekilde çalışıyor.

    Muş'ta, yeniden yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Karın geçit vermediği 114 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için mesai yapan ekipler, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Bir gün önce kardan temizledimleri kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı Köyü yolunun kar ve tipi sebebiyle yeniden kapanması sonrası mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine ekipler, bölgeye hareket etti. 1600 rakımlı Yukarıyongalı Köyü yolunu tekrardan ulaşıma açan ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına da yetişti. Kar kalınlığının insan boyunu aştığı bölgede çalışmalarını tamamlayan ekipler, dönüş yolunda ise köy yolunu genişleterek ilerledi.    Vatandaşların mağdur olmaması köy yollarında geceli, gündüzlü çalışma yürüttüklerini belirten İl Özel İdaresi personeli Erhan Tümer, "Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Etkili olan tipi ve fırtınaya rağmen, 7/24 esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. Durmaksızın yolları ulaşıma açmaktayız" diye konuştu.

    İl Özel İdaresi ekiplerinin bir gün önce ulaşıma açılan köy yolunun tipi ve fırtına nedeniyle bir gün sonra tekrardan ulaşıma kapandığını anlatan Yukarıyongalı Köyü Muhtarı Suphi Özçelik, "İl Özel İdaresi ekipleri yeniden köyümüze gelerek, yolumuzu ulaşıma açtılar. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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