"Kar kaplanları" Bolu Dağı'nda kar mesaisinde
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"Kar kaplanları" Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

19.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:00

Karayolları ekipleri, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolun ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolun ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Kar nedeniyle trafik akışında sorun yaşanmaması için Bolu Tüneli Bakım ve İşletme Şefi Murtaza Beşiroğlu koordinesinde "kar kaplanları" olarak bilinen ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı, buzlanma, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanması durumunda ekipler, trafik akışını Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım tekrar otoyoldan sağlanıyor.

Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki bölge kontrol merkezinden 93 kamerayla 7/24 izleniyor. Kameralardan tespit edilen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ediliyor.

Karla mücadele kapsamında ekipler tarafından şu ana kadar 2 ton tuz kullanıldı.

Otoyolunun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik yolda, 12 kar küreme ve tuzlama aracı, 1 kar püskürtme aracı, 2 yükleyici, 1 vinç, 1 çekici ve 1 kurtarıcı ile 167 personel çalışma yürütüyor.

'Kar kaplanları' Bolu Dağı'nda kar mesaisinde
'Kar kaplanları' Bolu Dağı'nda kar mesaisinde
'Kar kaplanları' Bolu Dağı'nda kar mesaisinde
'Kar kaplanları' Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

Kaynak: Anadolu Ajansı

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