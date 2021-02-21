Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olacak. Bazı kentlerimizde zirai don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'un da içinde bulunduğu 43 kent için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
DON VE ÇIĞ UYARISI
Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
43 KENT İÇİN SARI KODLU UYAR
Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; Adana, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın, Yalova, Düzce, Ağrı, Aydın, Bingöl, Bursa, Edirne, Giresun, Hakkari, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Ordu, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -9°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -4°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -13°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -15°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ve yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -10°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -17°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -15°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu