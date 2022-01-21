ISPARTA (İHA) - Kar altında doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı

ISPARTA - Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları unutulmadı. Isparta'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için boş arazilere yiyecek bırakıldı.

Isparta'da Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, etkili kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayatı ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Ekipler, vahşi doğa hayvanları ve sokak hayvanları için farklı alanlara yem bıraktı. Isparta'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, kuşlar ve sokak hayvanları unutulmadı. Isparta Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dondurucu soğukta yaban hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğaya samanların yanı sıra yaban hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.

Gölcük Tabiat Parkında, Davraz Kayak Merkezinde ve çok sayıdaki mesirelik alanlarda yemleme çalışması yapıldı. Karlı ve aşırı soğuk havada sokak hayvanları da unutulmadı.

Sokak hayvanları için de yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, belediye olarak hem yabani hem de sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gölcük milli parkımızda, Davraz'da ve şehir merkezi mesirelik alanlarda hem vahşi doğa hayvanlarımızı hem sokak hayvanlarımızı beslemeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince hayvanlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Gündüz de Isparta Belediyesi işbirliğinde Gölcük Tabiat Parkı ve diğer alanlarda yaban hayatı ile sokak hayvanları için yem bıraktıklarını dile getirerek, "Özellikle doğal alanlarda yabani hayatın yoğun olduğu bölgelere belediyemizle birlikte yem bıraktık. Bu soğuk havada bu masum canlarında enerji ile dolup beslenmesi için böyle bir çalışma yaptık bu soğuk havalarda duyarlı vatandaşlarımızda hayvanlarımıza bir kap yem, bir kap su bırakmalarını öneriyoruz" dedi.