Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi
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Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi

İhlas Haber Ajansı / Alparslan Ötüken - Haberler | 3. Sayfa

Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi Dün etkili olan yoğun yağış, dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda heyelan tehlikesine neden oldu.

Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi

KAYSERİ - Dün etkili olan yoğun yağış, dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda heyelan tehlikesine neden oldu.

Kayseri'de özellikle ilçelerde etkili olan yoğun yağış Yahyalı ilçesinde heyelan tehlikesine yol açtı. Dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda yoğun yağış nedeniyle heyelan tehlikesi yaşandı. Yaşanan tehlike, Kapuzbaşı'na giden vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Kapuzbaşı'na araçları ile giden vatandaşlar yolda kalırken, yol yoğun yağışın durması ve tehlikenin geçmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi
Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alparslan Ötüken

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