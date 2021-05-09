KAPTAN KARDEŞLER, HALİÇ'TE DENİZE DÜŞENLERİN KAHRAMANLARI OLDU

HALİÇ Metro Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi, tekne kaptanı Mustafa Mutlu tarafında kurtarıldı.

HALİÇ Metro Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi, tekne kaptanı Mustafa Mutlu tarafında kurtarıldı. "Burada hem ekmeğimize bakıyoruz, hem de denize düşeni kurtarıyoruz" diyen. Mutlu'nun kendisi gibi tekne kaptanı olan kardeşi Hasan Mutlu da defalarca denize düşenları kurtardığını anlattı.

Önceki akşam saat 20.00 sıralarında yaşanan şöyle gelişti; Üzerinde sadece şort bulunan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Haliç Metro Köprüsü'nden denize atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında suya gömülen kişi, bir süre sonra deniz yüzeyine çıkarak, çırpınmaya başladı. Bu sırada, teknesini kıyıya bağlamaya hazırlanan kaptan Mustafa Mutlu, bağırış seslerinin geldiği tarafa yöneldi. Denizde çırpınan kişiyi teknesine alıp, gelen deniz polisine teslim etti.

"DENİZE DÜŞEN OLURSA KURTARIYORUZ"

Yıllardır teknesiyle yolcu taşıyan Mustafa Mutlu "İftar vaktiydi. Eve gidecektim. İyi ki de oyalanmışım, yoksa çocuk ölecekti kurtarmasaydım. Baktım köprüden bağırıyorlar. Çözdüm tekneyi köprünün ayağına gittim. Baktım çırpınıyor orada, gitmeden önce 155'i aradım. Belki ben kurtaramam, deniz polisi gelir, dalgıçla arar diye, aradım. Sonra tekneye çıkardım onu, baktım burası polis dolu. Deniz polisi ben kıyıya yanaşmadan hemen geldi. Müdahale ettiler. Battaniye vardı ben de ona verdim, sarıldı. Ticari tekne, burada çalışıyoruz. Hem ekmeğimize bakıyoruz hem de denize düşen olursa kurtarıyoruz" diye konuştu.

KURTARICI AĞABEY-KARDEŞ

Ağabeyi Mustafa Mutlu gibi tekneyle yolcu taşıyan Hasan Mutlu da defalarca denize düşenleri kurtardığını ifade ederek, 'Daha önce 20 yaşlarında bir kadın deniz atladı, onu kurtardım. Başka bir zaman bir erkek atladı onu kurtardım. 4-5 kişi kurtardım burada. Sonra bir köpek atladı denize, onu da kurtardım. İnsanlar denize atlıyor biz hemen kurtarıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı