Kapsam dışına çıktı ne demek? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek?

Kapsam dışına çıktı ne demek? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek sorusu yanıt arıyor. Tam kapanma nedeniyle hükümet 2 Milyonun Üzerinde İhtiyaç Sahibi Haneye 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1.100 TL tutarında nakdi destek sağlayacak. Sosyal yardım desteğinin kendilerine yatıp yatmayacağını araştıran kişilerin bir kısmında 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. Peki, Kapsam dışına çıktı ne demek? Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Devlet 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacak. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adıyla yeni bir yardım programı başlatıldı.

1100 TL destekten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen haneler faydalanabilecek. Destek için ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacak. Pek çok kişi de 1100 TL destekten faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek için e devlet sosyal yardım görüntüleme ekranından sorguluyor. Bazı kullanıcılar 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. Peki, Sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek? İşte detaylar...

SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

Bakanlık tarafından belirlenen 1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım alma hakkı elde edemediğiniz anlamına gelmektedir. Pandemi yardımı için sadece kişi değil haneye bakılır. Bir evde sigortalı çalışan işçi, memur, kısa çalışma ödeneği alan, işsizlik maaşı alanlar bu ödemeyi alamıyor.