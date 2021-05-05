Kapsam dışına çıktı ne demek? Ödemeniz hazırdır kapsam dışına çıktı ne demek? Yardım durumu kapsam dışına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal yardım desteğinin devam edeceğini açıklamasından ve ödemenin 1100 TL olacağı bilgisini vermesinden sonra vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurulara başladı. Başvuruda bulunan birçok kişide ise "kapsam dışına çıktı" ibaresi yer aldı. Peki, Kapsam dışına çıktı ne demek? Ödemeniz hazırdır kapsam dışına çıktı ne demek? Yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek? 1100 TL sosyal yardım kapsam dışına ne anlama geliyor?

Tam kapanma süreciyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi desteğinin 1100 liraya yükseltileceğini ve yeni bir pandemi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Sosyal yardım desteğinin yatıp yatmayacağını araştıran kişiler e-Devlet'ten 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. 1100 TL sosyal yardım desteğinde bulunanlar ve açıklama kısmında sosyal yardım kapsam dışı cümlesi yazanlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

1100 TL sosyal yardım desteği sonrasında e-Devlet üzerinden sorgulanma işlemleri yapılmaya başlandı. 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' ibareleri ile karşı karşıya kalanlar detayları merak ediyorlar.

KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

1100 TL sosyal yardımın kendisine çıkıp çıkmadığını merak eden bireyler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyorlar. 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' ibareleri ile karşılaşanlar ise sosyal yardım alma şartları taşımadığını taşımamaktadır.

Kapsam dışı: Bakanlık tarafından belirlenen 1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına gelmektedir.

SOSYAL YARDIM NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

E-DEVLET'TEN 1100 TL NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.