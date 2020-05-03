"Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm"
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"Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm"

03.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek kabukları kırılıp telef edilmesi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek kabukları kırılıp telef edilmesi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs ifadesinde, "kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm" dedi.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki Damlataş Sahil Mezarlığı'nda meydana geldi. Dün sabah sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen uzman veteriner hekimler Osman ve eşi Pınar, gördükleri manzara karşında şoke oldu. Mezarlıkta 15 kaplumbağanın kabuklarının taşla ezilerek kırıldığını gören veteriner hekimler, kaplumbağalardan 4'ünün yaşadığını belirleyerek kliniğe götürdü. Klinikte kaplumbağaların özel bir ürünle kabukları yapıştırılarak tedavi edildiği belirtildi. Kaplumbağaların 2'sinin durumunun iyiye gittiği, diğer 2'sinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Mezarlıkta inceleme yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığını tespit etti.

"Kara büyü olduğu için öldürdüm"

Polis, olayı gerçekleştiren kişinin aklı dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen B.Z. (42) olduğunu belirledi. Dün gece Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi civarında yaya olarak yürüdüğü esnada yakalan B.Z. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.Z.'nin ifadesinde, "Dışarı gezmek için çıktım. Daha sonra mezarlığa uğradım. Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığını, ayrıca kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm" dedi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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